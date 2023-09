Rammstein en Memorial: Welk veld krijgen Rode Duivels in Koning Boudewijnstadion?

Zaterdag waren er heel wat klachten over het veld in Bakoe. Maar hoe zal het in Brussel zijn voor de Rode Duivels?

De Rode Duivels waren niet te spreken over het veld in Bakoe voor het EK-kwalificatieduel tegen Azerbeidzjan. Er werd met 0-1 gewonnen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Dinsdagavond spelen de troepen van bondscoach Domenico Tedesco in het Koning Boudewijnstadion. Daar hoopt men op een veel betere grasmat, al worden er ook vraagtekens bij geplaatst na drie concerten van Rammstein en de Memorial Van Damme vrijdag. Pierre Clam, directeur van de sportdienst van de Stad Brussel, geeft toe dat er wat problemen waren, vooral met de nieuwe matten. “Het bewortelen van de vier centimeter dikke matten was ingewikkelder dan andere keren”, aldus Clam aan Het Nieuwsblad. “De eerste weken lieten ze los. Maar nu is de wortelgreep correct. Er zullen geen problemen zijn.” Ook het speerwerpen van vrijdag tijdens de Memorial heeft de grasmat niet beschadigd. Vanmorgen wordt er nog een onderzoek gedaan en eventueel volgen nog herstellingen.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Belgiƫ - Estland live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (12/09).