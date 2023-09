Vandenbempt ziet het niet meer gebeuren bij Rode Duivels: "Als je vergelijkt..."

De Rode Duivels 2.0 begonnen zeer sterk onder Domenico Tedesco. Maar ondertussen is daar niet veel meer van te zien.

De nieuwe bondscoach verraste in zijn eerste interlandbreak. “Het begin onder Domenico Tedesco, die wedstrijd tegen Duitsland, was verbazingwekkend goed. Maar sindsdien zie ik geen progressie”, is de analyse van Peter Vandenbempt bij Sporza.

Die twee matchen zorgden voor grote verwachtingen. “We hadden gezegd dat een generatiewissel tijd zou vragen en dat argument geldt nog altijd. Maar misschien heeft die wedstrijd tegen Duitsland ons wel een beetje zand in de ogen gestrooid, waardoor we dachten dat het allemaal veel sneller zou gaan dan we verwacht hadden.”

Zeker door de afwezigheid van Kevin De Bruyne in deze en de vorige interlandbreak loopt het bijzonder moeizaam voor de Rode Duivels. Maar het is niet alleen daar dat Belgen het moeilijk hebben.

“Het verdedigende compartiment is al langer het zorgenkind. Er is heel veel kwaliteit verdwenen. Als je kijkt hoe Toby Alderweireld nog altijd presteert: dat zie ik op dit moment niet bij de nationale ploeg.”

Ook Tedesco zelf had er meer van verwacht. “Hij wil op een andere manier voetballen. Maar je merkt ook aan de lichaamstaal van de bondscoach dat hij gedacht had dat deze ploeg op dit moment al iets verder zou staan.”