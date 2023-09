De perfecte avond voor Vertonghen, al twijfelde hij wel even: "Eén dag in de week mag het wel"

De perfecte avond kan je het wel noemen voor Jan Vertonghen. De score openen in je 150ste interland, met 5-0 winnen en met vrouw en kinderen op het veld een feestje mogen bouwen voor zijn mijlpaal.

Jan Vertonghen leefde dinsdagavond in een wakende droom. Voor zijn 150ste selectie bij de Duivels opende de centrale verdediger van Anderlecht de score met een kopbal uit een corner. Het lanceerde de Duivels richting een mooie voetbalavond.

"Het is een perfecte avond. Het winnen van de wedstrijd was het allerbelangrijkste. Maar ik scoor, 5-0 overwinning, 150 wedstrijden,... Ik ben niet erg emotioneel, maar dit was toch wel speciaal ja. Ik heb altijd alles gegeven voor de Duivels, ik ben erg trots op mijn land", aldus de recordinternational.

Dit zullen mijn kinderen niet snel vergeten

Voor deze bijzondere ontmoeting bracht de voormalige kapitein zijn hele gezin naar het Koning Boudewijnstadion. "De kinderen hebben morgen school, ik wist niet of ik ze mee moest nemen. Maar het is een bijzondere avond, dus één dag in de week mag wel. Dit zullen ze niet snel vergeten", lachte Vertonghen.

Een goeie correctie na wat ze zaterdag in Azerbeidzjan lieten zien. "Het is goed om zo snel te scoren, vooral tegen zo'n laag blok. Het is moeilijk om de score te openen tegen zo'n team, maar we hebben aanvallend geweldige spelers en zij wisten hoe ze het moesten doen", concludeerde Jan Vertonghen.