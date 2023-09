Nadat hij opstapte bij de Rode Duivels doet Roberto Martinez monden openvallen met Portugal: "Dit hebben we nog nooit gezien"

Dinsdagavond speelde Portugal tegen Luxemburg. De Portugezen hadden geen enkele moeite met het kleine land en speelden ze met 9-0 naar huis.

Die 9-0 overwinning is voor Portugal overigens de grootste in zijn geschiedenis. De ploeg van Roberto Martinez brak twee records in één wedstrijd hiermee. Zo haalden ze 18 op 18 in de kwalificaties voor het Europees kampioenschap.

Portugal deed het nog nooit zo goed in aanloop naar een groot tornooi. Naast deze records komen er nog adembenemende statistieken bij. Zo scoorden ze al 24 keer in zes wedstrijden en kregen ze nog geen enkel tegendoelpunt.

De Portugese pers zag maar al te graag dat hun nationale ploeg records brak. "Zoiets hebben we nog nooit gezien, in onze 102-jarige geschiedenis", staat in A Bola te lezen. Met deze opmerkelijke cijfers, en na zes overwinningen is Portugal nu ook bijna zeker van zijn kwalificatie. Als ze hun volgende wedstrijd tegen Slowakije winnen, is de buit binnen.