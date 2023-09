Reactie Moet Carrasco zich zorgen maken na zijn transfer naar Saoedi-Arabië? Tedesco geeft nu al het antwoord

Domenico Tedesco heeft nu al zes wedstrijden als Belgisch bondscoach achter de rug. Eén constante in die zes matchen? Yannick Carrasco stond elke keer in de basis. Maar wat nu hij straks in de Saoedische competitie speelt?

In die zes matchen scoorde hij al 2 keer en gaf hij 2 assists. Verjonging is goed, maar voor Tedesco staan ervaring en kwaliteit ook nog voorop. Met een heel jong team win je geen wedstrijden, laat staan toernooien. En dus moet Carrasco zich niet al te veel zorgen maken. "Jullie zien het zelf: hij speelde elke wedstrijd van bij het begin", haalde Tedesco de schouders op bij de vraag. "We vertrouwen hem, net als we andere spelers vertrouwen." Ook in Saoedi-Arabië zal hij gevolgd worden. "Dat wil niet zeggen dat ik hem ga scouten, maar we zullen in contact staan met zijn club en zijn coach. Yannick is een complete speler: technisch goed, maar ook met een goeie mentaliteit. Als hij de bal verliest, is hij er altijd om die terug te halen." U hoort het: Carrasco zal - zonder extreme vormdip - ook de komende jaren kunnen rekenen op het vertrouwen van de bondscoach. Hij wordt samen met Lukaku, Vertonghen en De Bruyne als één van de leiders gezien.