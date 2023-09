Moeten we nu al vrezen voor vertrek van Tedesco? 'Deze wereldmacht heeft interesse in bondscoach van Rode Duivels'

Duitsland is op zoek naar een nieuwe bondscoach. Jürgen Klopp lijkt dé topkandidaat, maar op de geruchtenmolen draaien meerdere namen rondjes.

Eén van die namen deed ons toch even schrikken: Domenico Tedesco. De Duitser met Italiaanse roots is sinds februari aan de slag bij de Rode Duivels. Al hoeft de interesse van Duitsland in onze selectieheer niet te verwonderen.

Amper een maand na zijn aanstelling gingen de Rode Duivels met 2-3 winnen in Duitsland. Meer zelfs: onze nationale ploeg speelde die Mannschaft bij momenten van het kastje naar de muur. En dat zijn de Duitse voetbalbobo’s niet vergeten.

Ik ben tevreden en wil bij België blijven

“Zo’n overstap is momenteel niet aan de orde voor mij”, stelt Tedesco gerust in Gazet Van Antwerpen. “Ik ben heel tevreden en wil bij België blijven. Ik wil nu eerst en vooral in Oostenrijk gaan winnen om de kwalificatie voor het EK veilig te stellen.”