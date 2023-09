OFFICIEEL: Barcelona haalt niet één, maar meteen twee (!) oude bekenden terug naar Camp Nou

Het nieuws was al eventjes gekend, maar FC Barcelona heeft nu ook bevestigd dat Deco de nieuwe sportief directeur wordt. De Portugees was tussen 2004 en 2008 één van de absolute smaakmakers in Camp Nou.

Deco was tijdens de voorbije zomermercato al actief, maar bleef achter de schermen. Ondertussen heeft Barça zijn komst officieel gemaakt. Met Xavio Hernandez in de dug-out komt hij alvast een voormalige ploegmaat tegen.

🎙️ Deco: "Xavi has earned the respect of being the coach of FC Barcelona, not because he is Xavi, but because he has shown that he is a good coach. He has earned his renewal" pic.twitter.com/RARdnTSWxB