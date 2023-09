OFFICIEEL: Na Messi en Neymar verlaat ook absoluut clubicoon PSG voor... Qatarese centen

Marco Verratti verlaat PSG. De Italiaanse middenvelder kiest voor de poen en trekt naar Qatar.

De deal hing al eventjes in de lucht en is nu ook officieel. Marco Verratti verlaat PSG en gaat voor Al-Arabi SC voetballen.



Het mag duidelijk zijn: ook de 30-jarige middenvelder kiest voor de centen. Verratti gaat in het Midden-Oosten maar liefst vijftig miljoen euro per jaar verdienen.

Après 11 ans au Paris Saint-Germain, Marco Verratti s’engage avec Al-Arabi SC, au Qatar.



L’international italien laissera une trace indélébile dans l’histoire du Club. ❤️💙#MerciMarco — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 13, 2023

Met Verratti vertrekt een meubelstuk uit Parijs. De Italiaan droeg de voorbije elf seizoenen het shirt van PSG.