Met geld koop je alles: zelfs speelminuten voor je zoon die niet kan voetballen

De rechtenstudent had een droom om eens voor FK Viagem te spelen en als je een rijke vader hebt, is dat blijkbaar geen probleem. Podhajsky's vader heeft een half miljoen Tsjechische kroon betaald om zijn zoon een invalbeurt van tien minuten te bezorgen.

Voorzitter Pemsyl Kuban had er duidelijk geen problemen mee: "Voor dat geld laat ik iedereen meedoen", liet hij weten in de Tsjechische pers.

Enige probleem: Podhajsky heeft nog nooit een bal aangeraakt. "Ja, behalve op de PlayStation misschien", zei Kuban nog. Tja, dat wordt lachen...

The weirdest transfer of the summer? 😅



A 22-year-old student, who's never played football before, has been signed by Czech club FK Usti nad Labem... 🤝



He's set to play for the third tier side after his dad paid them 500k Koruna (£17,500) for 10 minutes of playing time 💰… pic.twitter.com/kf5N02XYAm