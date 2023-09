Lof voor Marc Overmars: "Die heeft echt onmiddellijk ja gezegd"

Royal Antwerp FC deed afgelopen zomer een mooie zaak met de transfer van Gaston Avila. Die leverde de club de nodige centen op.

In Nederland wordt de transferpolitiek van Ajax Amsterdam stevig in vraag gesteld. Volgens Mike Verweij wordt er stevig getwijfeld aan de verwezenlijkingen van Sven Mislintat. Vooral het feit dat hij vaak te veel geld op tafel legt lijkt een probleem te zijn.

Dat was zeker al het geval met Chuba Akpom, zo vertelt Verweij in de podcast Kick-Off. “In Engeland was bekend bij een spelersagent dat Akpom voor 5 tot 7 miljoen op te halen was. Ajax biedt gewoon meteen 14 miljoen euro”, klinkt het. “Het gekke is: er was nul komma nul belangstelling voor Akpom.”

Eenzelfde geval met Gaston Avila die de overstap maakte van bij Royal Antwerp FC. “Overmars vecht normaal gesproken echt voor elk dubbeltje, maar die kreeg een bod van Ajax van 12,5 miljoen euro. Overmars dacht: ik ga geen tegenbod doen, want voor je het weet bedenken ze zich. Die heeft echt onmiddellijk ja gezegd.”