Filip Joos moet stevig water bij de wijn doen in Extra Time, maar weigert toch gast

Filip Joos is bij Extra Time de opvolger van Aster Nzeyimana. Het programma kende een moeilijke start van dit seizoen.

Aster Nzeyimana hield het bij de VRT voor bekeken, waardoor hij ook na amper één seizoen al afscheid nam van Extra Time op maandagavond. Het vertrek van Nzeyimana zorgde ervoor dat er stevige veranderingen kwamen. Filip Joos is de nieuwe host, maar ziet zichzelf niet echt als presentator.

“Extra Time was te veel een programma geworden waarin mensen konden laten zien dat ze goede trainers zouden zijn. Met alle looplijnen, pijltjes en vakjargon dat daarbij hoort. Maar nu was het tijd om daar wat afstand van te nemen”, zegt Joos in De Morgen.

De eerste keuze is uiteraard wie te gast is in het programma. “Erik Van Looy heeft al een aantal keer laten vallen dat het zijn grote droom is om ooit eens in Extra Time te zitten. Vroeger zou ik dat absoluut niet gewild hebben. Ik ben tijdens de opstart van Extra Time nog kwaad opgestapt tijdens een vergadering toen geopperd werd om Rik Torfs op te voeren in de penalty cup waarmee ze het programma wilden afsluiten.”

Er zijn voor Joos de nodige grenzen aan het programma. “Wij kunnen niet, zoals in Nederland, Johan Derksen en René van der Gijp aan tafel zetten om hen over piemelknuffels te laten praten. Daar zou ik niet bij willen zitten. Pas op, die mannen weten wat voetbal is, maar dat gratuit mensen neerhalen, dat ranzige toontje, mijn maag keert soms om.”