Geen trainers op persconferentie Beerschot-Beveren: dit was er aan de hand

In de Challenger Pro League eindigde het duel tussen Beerschot en Beveren op een scoreloos gelijkspel. Het meest in het oog springende element van de dag was de persconferentie nog.

Geen van beide hoofdtrainers daagde op voor de persconferentie na het duel tussen Beerschot en Beveren. Enkel T2 Thomas Darazs van de thuisploeg was van de partij. Gazet van Antwerpen kwam met de nodige uitleg over de nogal vreemde situatie na de wedstrijd. “Beerschot-coach Andreas Wieland had onlangs zijn wijsheidstand laten trekken. Tijdens de wedstrijd stond hij wel voor de dugout, maar met veel pijn, en dus vroeg hij zijn assistent Thomas Darazs om in zijn plaats het woord te voeren”, klinkt het. Maar ook Wim De Decker was niet van de partij en daar is volgens de krant maar één uitleg voor. “Beveren-coach Wim De Decker vond het naar verluidt niet kunnen dat hij ‘maar’ met de T2 een persconferentie moest geven en stuurde daarop zijn kat.” En dus moest Darazs helemaal alleen het verhaal doen over de wel heel gesloten wedstrijd. “Het hielp ook niet dat de match constant stil lag. De ene na de andere fout… Zo werd onze opbouw telkens onderbroken. Opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Beveren wilde ons gewoon niet laten voetballen”, klonk het.