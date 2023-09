Mist Thibaut Courtois het EK? "Dit is het doel"

Thibaut Courtois liep een tijd geleden een ernstige blessure op. Hij staat voor een lange revalidatie en het zal met het EK van volgend jaar nipt worden.

Begin augustus liep Thibaut Courtois een zware blessure op. Hij scheurde zijn kruisbanden in zijn linkerknie en stond zo voor een lange revalidatie. "We moeten het stap voor stap doen, maar het wordt sowieso iets tussen 7 en 9 maanden", zei hij aan VTM Nieuws.

Courtois wil zeker niet te snel terugkeren. "Hoe sneller je begint, hoe groter het risico dat je hervalt", ging hij verder. "Ik hoop dat ik in mei enkele wedstrijden zal kunnen spelen. Dat is het doel."

In mei zijn we 9 maanden verder. Een maand later begint het EK in Duitsland. Het kan dus nipt worden om topfit het EK te halen. Hij zal alleszins weinig ritme hebben opgedaan.

Ook kreeg Courtois nog vragen over het conflict met bondscoach Domenico Tedesco, maar de doelman wenste daar niet op te antwoorden. Ze hebben er nog atlijd geen gesprek over gehad en zo blijft zijn toekomst bij de Rode Duivels onzeker.