Vincent Kompany komt tot opvallende vaststelling bij Burnley: "Gewoon onmogelijk!"

Na drie speeldagen heeft Burnley nog geen enkel punt gesprokkeld in de Premier League. Maandag krijgt Vincent Kompany een nieuwe kans tegen Nottingham Forest.

Burnley werd met Vincent Kompany kampioen in The Championship. De stap naar de Premier League is duidelijk heel groot, zo bleek de voorbije weken.

Tegen Manchester City, Aston Villa en Tottenham wist Burnley nog geen enkel punt te sprokkelen. “We weten dat de kloof tussen de Premier League en elke andere competitie, maar vooral de Championship, bijzonder groot is om te dichten”, klonk het op zijn persconferentie bij Kompany.

“Teams moeten enorme financiële inspanningen leveren om op dat hoogste niveau te kunnen blijven. Er staat veel op het spel. Als er op dit moment een wonderrecept zou bestaan om te overleven, dan denk ik niet dat je me dat op een stukje papier kan geven. Er is geen enkele hoeveelheid geld waarmee je hier een plek aan tafel kunt kopen of succes kunt garanderen, dat is gewoon onmogelijk!”

Kompany wil een ploeg vormen die op termijn niet moet vechten tegen de degradatie in de Premier League. “We accepteren dat het dit seizoen een strijd zal worden, maar de komende twee, drie à vier jaar willen we bouwen aan een team dat in de Premier League thuishoort, naar boven kijkt en voor meer gaat dan het behoud.”