Verdediger terug volledig gefocust op Cercle: "Moet mij daarover zetten"

Na een bleke partij tegen RWDM verzuimde Cercle om de leidersplaats te grijpen in de Jupiler Pro League. Jesper Daland reageert ontgoocheld.

De Noorse centrale verdediger zag hoe Cercle nooit écht in zijn spel geraakte. "We vonden nooit onze gewone structuur en waren eigenlijk de hele tijd zoekende. En dat zou niet mogen, want in principe is iedereen vertrouwd met onze structuur en zijn er telkens meetings waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. Nee, daar kan het dus eigenlijk niet aan liggen", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“We wonnen wel te weinig duels en als we dan toch de bal hadden, verloren we die ook weer veel te gauw. Daardoor ontstond er voor hen ook ruimte en waren wij onze organisatie kwijt. We hebben daarvoor de rekening betaald en hoewel we deze nederlaag nu ook niet moeten dramatiseren, moeten we deze week wel grondig analyseren en zondag tegen Union de draad weer oppikken.”

Dat heb ik nooit onder stoelen of banken gestopt"

Er werd verwacht dat Daland (23) Cercle deze zomer ging verlaten, maar dat is niet gebeurd. “Ik blijf zeker met volle goesting en zal mij tot de laatste dag blijven inzetten. Ik ben gelukkig bij Cercle en in deze competitie, maar ik heb nooit onder stoelen of banken gestopt dat ik ambitieus ben en hogerop wil", geeft hij toe.

"Ergens ben ik ontgoocheld dat ik mij niet op een ander en hoger niveau verder kan ontwikkelen, maar ik moet mij daarover zetten. Er komen nog kansen, maar garanties heb je nooit in voetbal. Minstens tot Nieuwjaar blijf ik mij inzetten voor Cercle en daarna zien we wel of er iets concreets uit de bus komt.”