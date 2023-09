Analist breekt Fredberg en Riemer tot op het bot af: "Het is walgelijk!"

Het gelijkspel van RSC Anderlecht op KV Kortrijk lijkt de voorbode te worden van heel wat veranderingen bij paarswit. Alexandre Teklak begrijpt niet dat de club zo laag kan vallen.

Alexandre Teklak is niet te spreken over de positie van Maxime Dupé sinds de komst van Kasper Schmeichel bij RSC Anderlecht.

“Het is walgelijk wat Anderlecht Dupé heeft aangedaan”, klinkt het in Complètement Foot. “Ze hebben tegen hem gelogen. Fredberg heeft tegen hem gelogen, Riemer heeft tegen hem gelogen, de club heeft tegen hem gelogen. Het is walgelijk wat ze hem aandoen. Het is niet eerlijk tegenover hem, ik hoop dat alles voor hem nog goed komt.”

Toen ook Riemer na de wedstrijd een betoog afstak zoals hij dat nog nooit eerder deed over zijn ploeg, was helemaal duidelijk dat het basiselftal voor de topper tegen Club Brugge grondig dooreengeschud zal worden.

Riemer misbruikt het gelijkspel tegen KV Kortrijk

Riemer was in het verleden altijd positief voor zijn spelers, maar nu sprak hij van individuele fouten, slechte beslissingen en had hij een hekel aan het getoonde niveau. Terwijl dat de weken ervoor ook precies zo was.

Volgens Teklak steekt Riemer zich daarachter weg om de nieuwkomers in de ploeg te droppen. “We zien meteen wat hij wil doen. Hij is superslim. Hij bereidt het nieuwe team voor dat gaat spelen. Hij gebruikt voorwendsels op een manipulatieve manier. Hierdoor kan hij het team veranderen en spelers introduceren die niet in het team geïntegreerd waren.”

“Ik denk dan aan een man als Théo Leoni. Tegen Kortrijk was hij iets minder goed. Ik hoop dat ze hem niet aan de kant gaan zetten omdat hij een minder goede partij speelde. Dat alles om een Dreyer of een Flips op te stellen.”