Gerenommeerd internationaal bureau voorspelt komende transferperiodes van Club Brugge: 'Belgische topclub zit op berg van maar liefst 100 miljoen euro'

Club Brugge verdiende de voorbije jaren al een aardig zakcentje aan uitgaande transfers. En die tendens lijkt niet meteen doorbroken te worden. Meer zelfs: blauw-zwart zit op een hoop geld.

De voorbije seizoenen maakten onder anderen Charles De Ketelaere, Noa Lang en Abakar Sylla – de volledige lijst is een pak langer – een uitgaande miljoenentransfer. Volgens het International Centre for Sports Studies gaat de blauw-zwart bankrekening nog meer gouden tijden tegemoet.

Het CIES bepaalt via een algoritme – recente prestaties, leeftijd, contractduur,… - namelijk welke spelers in aanmerking komen om de komende seizoenen die grote transfer te maken. En Club Brugge is alomtegenwoordig in deze lijst.

1‚É£8‚É£-year-old #AntonioNusa (@ClubBrugge) tops ūüáßūüá™ @ProLeagueBE table of highest estimated transfer values according to @CIES_Football algorithm ūüĆü Estimates for >30k players ūüĆź as per scenario with >3 years' contract duration ūüĎČ https://t.co/7gBSrArARE pic.twitter.com/REfoM3pet2 — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 19, 2023

Maar liefst vijf spelers uit de top tien voetballen momenteel in het Jan Breydelstadion. Een kleine rekensom leert ons dat Club Brugge op een jackpot van net geen honderd miljoen euro (!) zit. KRC Genk, RSC Anderlecht en KAA Gent kijken letterlijk toe.