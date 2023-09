Opnieuw kritiek op Lawrence Visser: "Dat vond ik heel erg vreemd"

Het is lang niet de eerste keer dat Lawrence Visser kritiek krijgt. De scheidsrechter leidde afgelopen weekend het duel tussen Union SG en KRC Genk.

Lawrence Visser was de scheidsrechter van dienst voor de wedstrijd tussen Union SG en KRC Genk. René Vandereycken keek raar op van hoe de ref deze wedstrijd heeft aangepakt.

“Het gelekaartenbeleid van Lawrence Visser vond ik vreemd”, vertelt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad. KRC Genk kreeg zes gele kaarten in deze partij, Union eentje. Nochtans hadden dat er veel meer kunnen zijn.

De analist merkte iets vreemds op. “Hij heeft wat mij betreft in drie fases gefloten. In het begin van de match liet Visser héél veel toe, hij liet overtredingen passeren. In een tweede fase bestrafte hij de fouten wel, maar zonder geel te trekken. Pas vanaf het halfuur trok hij kaarten. Een bizarre aanpak, vind ik dat, maar goed.”

En Vandereycken zag nog iets bijzonders. “Bij Genk was het opvallend dat de aanvallers Oyen, El Khannouss en Paintsil geel kregen. Het waren geen smerige overtredingen, wel momenten waarbij ze de tegenaanval afstopten. Als trainer en medespeler kun je alleen maar tevreden zijn dat ze die defensieve inspanningen leveren.”