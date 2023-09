PSV Eindhoven neemt beslissing over Noa Lang voor duel tegen Arsenal

Woensdag speelt PSV in de Champions League tegen Arsenal. Het was uitkijken of Noa Lang de selectie zou halen.

Noa Lang viel afgelopen weekend geblesseerd uit tegen NEC. PSV Eindhoven won met 4-0, maar de ex-speler van Club Brugge sukkelde met zijn hamstrings. Het was dan ook uitkijken of Noa Lang vandaag mee zou afreizen naar Londen voor het openingsduel in de Champions League tegen Arsenal. Fans spotten hem op de luchthaven en de Nederlandse club heeft het nieuws ondertussen ook officieel bevestigd: Lang is mee naar Londen. Vanmorgen werkte Lang een eigen programma af een daar kwam niet meteen een reactie op, waardoor hij in de selectie zit en mee afreisde met het team. Of hij ook effectief kan spelen, zal pas beslist worden na een training op Engelse bodem later vandaag nog. De Nederlandse club zit naast Arsenal met Sevilla en Lens in de poule voor het kampioenenbal.





Volg Arsenal - PSV live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (20/09).