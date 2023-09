Vincent Janssen past ambities in Champions League aan na uitspraak van Marc Degryse

Royal Antwerp FC debuteert vanavond in de Champions League. Met FC Barcelona kan je bijna geen betere opener wensen.

Qua affiche kan FC Barcelona als eerste tegenstander in de Champions League wel tellen voor Royal Antwerp FC, al had je het sportief natuurlijk liever totaal anders gezien.

Toch klinkt spits Vincent Janssen bijzonder strijdvaardig. “Het klinkt wellicht gek, maar ik ga niet naar Barcelona om er te genieten. Dat meen ik oprecht”, vertelt hij aan Marc Degryse in een interview met Het Laatste Nieuws.

Want Janssen heeft heel wat ambities. Zo wou hij vorig seizoen ook geen genoegen nemen met enkel de beker. Die landstitel moest erbij voor de Nederlander.

“Precies. Kijk, ik zeg niet dat we favoriet zijn om samen met Barça te overwinteren in de Champions League, maar ik denk wel dat die tweede plaats redelijk open ligt.”

Dan moet The Great Old in principe Porto achter zich laten. “Helemaal onmogelijk is dat niet. Club Brugge heeft vorig jaar ook tegen Porto gespeeld, hé…”

Blauwzwart won toen met 0-4 in Porto. “Maar wie zegt dat wij ook niet toevallig zo'n dag kunnen hebben? Ik weet wel: álle stukjes moeten goed vallen, maar waarom niet? Ik hoop echt om te kunnen overwinteren in de Champions League.”

Als Degryse wijst op de 0 op 18 van Club Brugge in de Champions League van 2016, dan wikt Janssen toch wat zijn woorden. “Hmmm... Ik kom even terug op mijn woorden. Minimaal de derde plaats, dát is het doel. Dat durf ik zeker uitspreken.”