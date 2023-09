De man die bij de Rode Duivels 'de onvervangbare' moet vervangen: hij is een zekerheid

Thibaut Courtois zaaide in een interview met HLN zelf twijfel over zijn beschikbaarheid voor het EK van volgend jaar. Los van de polemiek die er was rond zijn niet-geoorloofd vertrek bij de nationale ploeg... Wat als de beste keeper ter wereld er straks niet bij is?

Courtois is geopereerd aan de knie en zal pas in mei volgend jaar weer in staat zijn om te spelen. Dat is een maand voor het EK begint. Als de problemen tussen hem en Domenico Tedesco tegen dan opgelost zijn, is het nog altijd geen zekerheid of hij fit genoeg gaat zijn om aan het EK deel te nemen.

En zelfs dat terzijde kunnen we ons voorstellen dat Real Madrid hem niet graag zal zien vertrekken na zo'n zware blessure. Het wordt dus afwachten of we kunnen rekenen op de man die nog steeds als de beste doelman ter wereld wordt beschouwd door velen.

Casteels hield 106 keer de nul in 335 matchen in Duitsland

Na Courtois gaapt natuurlijk niet de grote leegte. We hebben nog een keur aan goeie doelmannen rondlopen. Met Koen Casteels die momenteel de plaats van Courtois heeft ingenomen en dat tegen Azerbeidzjan en Estland heel goed deed. Twee keer de nul en toch wel een paar goeie reddingen.

Casteels speelde op clubniveau al 335 profmatchen (allemaal in Duitsland) en kon daarin 106 keer de nul houden. Ook wel straffe cijfers hoor voor een doelman. Uiteraard gaat de vergelijking met Courtois niet op. Maar voor wie geldt dat wel?

Enige concurrent die wij zien... is nog nooit opgeroepen

Opmerkelijk is dat Tedesco nog geen beroep gedaan heeft op Maarten Vandevoordt. De 21-jarige doelman speelt op een hoog niveau, maar werd nog nooit opgeroepen. Tedesco neemt er steeds vier doelmannen bij en dat zijn op dit moment Thomas Kaminski, Matz Sels en Arnaud Bodart.

Maar is één van hen een concurrent voor Casteels? Wij denken van niet. Vandevoordt is dat potentieel wel. Hij verhuist volgend seizoen naar RB Leipzig. Zonder Courtois staat Casteels dus onder de lat, dat mag nu al een zekerheid genoemd worden.