De totale ommekeer van Riemer onder de loep: 'Anderlecht-management heeft coach duidelijke instructies gegeven'

Brian Riemer was afgelopen zondag ongezien hard na het 2-2-gelijkspel van RSC Anderlecht op het veld van KV Kortrijk. Geloofwaardig of niet. Deze toon zullen we de komende weken meer zien.

Sinds zijn komst naar RSC Anderlecht is Brian Riemer – ongeacht het resultaat of het gebrachte spel – de vrolijkheid in hoogsteigen persoon. Het was dan ook schrikken toen de Deen afgelopen zondag uithaalde naar zijn spelersgroep.

“We hebben onvolwassen gespeeld”, klonk het bij Riemer. “Het spel was in alle opzichten niet goed genoeg voor Anderlecht. Of ik blij ben dat we alsnog een punt hebben gepakt? Nee, ik was helemaal niet tevreden met die late gelijkmaker.”

Nee, ik was helemaal niet tevreden met die late gelijkmaker

Het zit niet in de nature van Riemer, maar ook de komende weken zal de coach alles benoemen. Het Laatste Nieuws weet dat dit géén toeval is. Meer zelfs: de plotse ommekeer is ingefluisterd door het management.

Geloofwaardigheid

Of beter gezegd: door Jesper Fredberg. Ook de sportief directeur kreeg intern én extern steeds meer te horen dat de geloofwaardigheid van Riemer op de helling staat. En dus werd het héél dringend tijd om in te grijpen.