Doku, het fenomeen: hoe Guardiola straks voor een dilemma staat, maar wel al zijn systeem aanpaste aan de jonge Duivel

Jérémy Doku speelt nu nog maar even voor Manchester City, maar de fans hebben hem al in hun harten gesloten. Wij snappen nu al zeker en vast waarom.

Jérémy Doku kwam bijna een maand geleden aan bij Manchester City. Na slechts een paar wedstrijden is hij echter niet meer weg te denken uit het elftal van Pep Guardiola. Maar is Doku nu eigenlijk wel effectief de sensatie die er van hem wordt gemaakt?

Als we Guardiola mogen geloven wel. Die strooide na zijn tweede wedstrijd voor The Citizens al met de loftrompet. "Ik heb in een lange tijd niet zo'n prestatie van een winger gezien", klonk het na de wedstrijd tegen West Ham.

In zijn eerste Premier League-duel, tegen Fulham ging iets minder voor de Rode Duivel. Hier speelde hij een beetje verlegen en kon hij nog niet zozeer overtuigen.

Doku zal bij City nu ook vooral de concurrentie moeten aangaan met Jack Grealish. Deze liep onlangs een blessure op aan de hamstring waardoor de jonge Belg nu even alleen het vertrouwen kan winnen van de coach. De fans van The Blues zijn er alvast zeker van dat Doku zijn plaats in de basis verzekerd heeft.

Uiteindelijk zal dit een puzzel worden voor Guardiola. Die liet na de Champions League-wedstrijd van dindag al verstaan dat wanneer Grealish terug uit blessure komt, hij zal moeten concurreren met Doku. Al kan hij de twee ook samen op het veld zetten door de Engelsman meer in het midden te zetten.

Guardiola speelt overigens zijn systeem een beetje anders na de komst van Doku. Op deze manier kan Doku vaker één-op-één de actie aangaan met verdedigers. Wanneer je de kwaliteiten van Doku bezit, en naar deze kwaliteiten speelt, is het ook niet erg dat je de bal dan al eens verliest na één-tegen-één situatie.

