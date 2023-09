'Roc Nation heeft héél slecht nieuws voor Romelu Lukaku'

Dat nieuws wordt naar buiten gebracht door Sacha Tavolieri. Al moet het gezegd: er zat al langer ruis op de lijn tussen Romelu Lukaku en Roc Nations Sports Managament.

De Amerikanen konden niet lachen met de stunts die Big Rom afgelopen zomer heeft uitgehaald. Een verlengd verblijf bij Internazionale FC zat in de pijplijn, maar de Rode Duivel ging achter de rug van Roc Nation met Juventus FC praten.

🇧🇪 Romelu Lukaku and Roc Nation Sports Management decided to part ways. The Belgian Red Devils will still be represented by his lawyer, Sebastien Ledure. #CFC #ChelseaFC #DiablesRouges pic.twitter.com/VbLck57ptc