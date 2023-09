Staat de terugkeer van Kane naar Tottenham al in de steigers? Daniel Levy komt met heel opvallend nieuws op de proppen

Harry Kane verliet afgelopen zomer Tottenham Hotspur voor Bayern München. De Londenaren deden er alles aan om de aanvaller te houden. Al bestaat de kans wél dat hij nog zal terugkeren.

“We hebben geprobeerd om Harry Kane hier te houden”, aldus Daniel Levy in de Engelse media. “We boden hem nieuwe contracten aan in alle vormen, voor de lange én voor de korte termijn. Hij had zijn beslissing echter gemaakt.”

Al bestaat de kans wél dat Kane op een dag zal terugkeren naar The Spurs. “Het klopt dat er een terugkoopclausule is opgenomen in de deal die we met Bayern München hebben gesloten. Harry is hier altijd welkom. Hij is een deel van de Tottenham-geschiedenis, hé.”

Op die manier maakt de voorzitter van The Spurs een einde aan alle speculaties rond de terugkoopclausule. We weten nog steeds niet wat, wanneer en hoe. Al is de kans groot dat Tottenham de eerste kans moet krijgen om Kane terug te halen als hij Beieren zal verlaten.