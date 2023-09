🎥 Romelu Lukaku tovert met AS Roma in de Europa League

Het was een bewogen zomer voor Romelu Lukaku, maar hij is helemaal terug. Dit bewees hij met AS Roma in de Europa League.

De transfer van Romelu Lukaku had heel wat voeten in de aarde. Na een flirt met Inter en Juventus leek er geen oplossing uit de bus te komen. Gelukkig was er het AS Roma van José Mourinho om de Rode Duivel uit het slop te helpen.

Met de Rode Duivels liet Lukaku al zien dat hij stilaan terug naar zijn beste vorm aan het groeien is. Dit met twee doelpunten en een assist tegen Estland.

Nu doet hij het ook voor AS Roma. De Romeinen namen het op tegen Sheriff Tiraspol in de Europa League. AS Roma won met 1-2 mede dankzij een prachtig doelpunt van Lukaku. De Rode Duivel is helemaal klaar om opnieuw te schitteren in de Serie A en op de Europese velden.