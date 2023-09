Lierse Kempenzonen wil uitpakken met opmerkelijke naamsverandering

Zal de naam Lierse Kempenzonen verleden tijd worden? Als het van de supportersclubs afhangt in ieder geval al wel.

Zo is er vanuit het supportersverbond in samenwerking met supportersgroep Pallieter 30 de vraag om de naam van hun geliefkoosde club terug naar K. Lierse SK te veranderen. “Al sinds de heropstart ademt alles K. Lierse SK. We spelen op ons vertrouwde Lisp, in de gekende geel-zwarte kleuren, met het originele logo op het shirt", vertelde Joeri Van Genechten, voorzitter van het supportersverbond aan Gazet Van Antwerpen.

"Wij zijn Lierse. De lokale verankering op en naast het veld, de enorme herwaardering van de jeugdwerking. Zelfs de fans zijn op een kleine minderheid na allemaal dezelfde gebleven. In die setting lijkt het me niet onlogisch dat we ook de laatste stukjes van ons oude Lierse terug willen."

Vanaf volgend seizoen is een naamsverandering officieel mogelijk. "In die zin vragen we het bestuur om voor volgend seizoen een naamsverandering in te dienen. We willen terug als K. Lierse SK door het voetballeven stappen.”

Op 1 november neemt Lierse Kempenzonen het voor de Beker van België op tegen Antwerp. Tegen dan hopen de supporters bevestiging te hebben dat er een naamsverandering is ingediend bij de KBVB.