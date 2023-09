Maarten Vandevoordt reageert na fout tegen Fiorentina

KRC Genk speelde zijn eerste wedstrijd in de Conference League donderdagavond 2-2 gelijk tegen het Italiaanse Fiorentina. Alle vier de doelpunten vielen vanuit stilstaande fases.

Bij het eerste tegendoelpunt, dat al na zeven minuten spelen viel, speelde Maarten Vandevoordt een grote rol. Hij tikte de bal ongelukkig richting eigen doel en klungelde achteraf om de bal nog uit de netten te houden.

Na afloop gaf de 21-jarige doelman al zelf toe dat dit doelpunt niet had mogen vallen. "Jammer van die tegendoelpunten op stilstaande fases. Bij die eerste had ik meer moeten doen. Ik zou het moeten terugkijken. Ik heb het gevoel dat die bal wat uit mijn hand glipt. Tja, ik was erbij he."

Over de wedstrijd in het algemeen is Vandevoordt tevreden. Fiorentina blijft dan ook de finalist van afgelopen seizoen in de Conference League. "Bij momenten hebben we goed voetbal gebracht, we hebben gevochten tot die laatste seconden. Op het einde van de dag is een punt hier wel op zijn plaats."