Dit stoort Van Bommel naar eigen zeggen niet: "Hoort er allemaal bij in het Europese voetbal"

Antwerp wil tegen RWDM de rug rechten na een pandoering in Barcelona. Mark Van Bommel kwam nog even terug op die wedstrijd.

In de Spaanse pers werd Antwerp met de grond gelijkgemaakt, maar dat stoorde Van Bommel naar eigen zeggen niet. “De Griekse pers deed het zelfs toen AEK Athene bij ons met 1-0 verloor. Het hoort er allemaal bij in het Europese voetbal. Én het is ook logisch als je met 5-0 verliest. Dan kun je als krant schrijven: ‘Het sloeg helemaal nergens op’. Alleen: daar moet je als trainer doorheen kunnen kijken.”

Van Bommel deed dat en herbekeek de wedstrijd van zijn ploeg. “We zaten de eerste tien minuten gewoon goed in de wedstrijd. Alleen moet je in de verdedigende momenten supergeconcentreerd zijn en het geluk hebben dat de 0-0 langer op het bord blijft staan. Dat gebeurde niet."

Kleine details worden grote details"

Volgens de Nederlandse coach was het verlies leerzaam. "Tegen een club als Barcelona worden kleine details grote details. De wereldtop straft elk foutje af. Natuurlijk is 5-0 veel. En een tik. Toch kun je hier veel makkelijker overheen stappen, omdat het bijna logisch was dat we verloren.”

"Met een jonge groep als de onze moet ik blij zijn dat ze dit nu al heeft meegemaakt. Als team ga je de dingen nu makkelijker herkennen. Zoals ik eerder zei: ervaren worden door te ervaren.”