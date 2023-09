Zulte Waregem is weer helemaal in kampioenenmodus in de Challenger Pro League

De 5de speeldag in de Challenger Pro League begon met twee duels op vrijdagavond. Zulte Waregem en Deinze keken elkaar in de ogen terwijl ook Patro Eisden en Dender elkaar bekampten.

Zulte Waregem - SK Deinze

Een wedstrijd met als inzet voor Zulte Waregem: Het weekend ingaan als leider in de Challenger Pro League. Al begon dit wel heel moeizaam voor de West-Vlamingen. Het was Lennart Mertens die de bezoekers op voorsprong bracht.

Het was Zulte Waregem dat dan wel veldoverwicht mocht hebben, toch waren het de bezoekers die actiever waren met op doel te trappen. Dit resulteerde dan ook in een 0-1 ruststand.

De titelfavoriet in de Challenger Pro League wist dat ze uit een ander vaatje moesten tappen in de tweede helft. Het waren dan ook twee oude rotten die hiervoor moesten zorgen. In de 70ste minuut was het Ruud Vormer met de assist en Jelle Vossen die als spits zijn werk deed. Zo stonden de bordjes terug in evenwicht.

Amper zes minuten later was daar de voorsprong voor Zulte Waregem. Nu was het Zinho Gano die als aangever fungeerde voor Jelle Vossen.

Dankzij deze overwinning springt Zulte Waregem naar de leidersplaats in de Challenger Pro League. Dit met 1 punt voorsprong om SK Lommel dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Patro Eisden - FC Dender

De thuisploeg kwam via strafschop op voorsprong dankzij Kevin Kis. Bij Patro Eisden stond Stef Peeters wederom in de basis. De 1-0 stand was eveneens de ruststand.

Lang kon echter Patro Eisden niet genieten van de voorsprong. De tweede helft was amper 4 minuten bezig en FC Dender sloeg toe via Kobe Cools.

Doelpunten vielen er niet meer waardoor beide ploegen de punten moesten delen. Beide ploegen blijven zo wel mooi in de top 4 in de Challenger Pro League.