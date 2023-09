Cristiano Ronaldo neemt duidelijk standpunt in: "Dan stop ik met voetballen"

Cristiano Ronaldo kan op zijn 38e nog steeds indrukwekkende statistieken voorleggen bij Al-Nassr. Zo scoorde hij in zijn laatste zes competitiewedstrijden maar liefst negen keer.

Volgens Fabrizio Romano wil Ronaldo niet toegeven aan de mensen die zeggen dat hij moet stoppen met spelen. "Ze zeggen dat Ronaldo klaar is... maar dat is niet waar. Ik zal blijven spelen totdat mijn benen zeggen: 'Cristiano, we zijn klaar'. Ik heb nog veel te geven."

"Ik hou nog steeds van voetbal en van doelpunten maken. Ik hou van winnen. Ze zeggen dat ik klaar ben, maar ik blijf bewijzen dat dat niet waar is", besluit CR7. We kunnen de Portugees dus nog even bezig zien als het van hem afhangt.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo: "They say Ronaldo is done… but it’s not true. I will continue to play until my legs say: Cristiano, I'm done".



"I still have a lot. I still love football and scoring goals. I still love winning. They say I'm done but I'm still proving that it's not true". pic.twitter.com/Z1r0sVVoBD