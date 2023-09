Crisis bij Lierse K.: Aanvoerder Thibaut Van Acker reageert

Lierse Kempenzonen verloor zondag in de Challenger Pro League van Beerschot. De zorgen op het Lisp worden groter en groter.

Lierse Kempenzonen had zich de start van de competitie in de Challenger Pro League helemaal anders voorgesteld. De nederlaag van zondag tegen Beerschot laat de ploeg achter op de voorlaatste plaats, met amper vier punten uit zes wedstrijden.

De zorgen worden dan ook groter en groter, maar daar wil de kapitein van de ploeg niet aan meedoen. “Het is nu vooral belangrijk om rustig te blijven”, klinkt het bij aanvoerder Thibaut Van Acker in Gazet van Antwerpen.

Al kan hij er zelf ook niet onder uit dat elke wedstrijd vanaf nu al een finale wordt voor Lierse K. “ iteraard spelen we komend weekend een heel belangrijke match tegen RSCA Futures. Het is aan ons om de rug terug te rechten en vooral ons hoofd niet te laten hangen.”

Zotte dingen doen is nu zeker niet aan de orde, zo oordeelt Van Acker. “Alleen door hard te werken geraken we hier uit. Er is veel goede wil en we werden nog geen enkele match weggespeeld. Het komt er dus op aan om de details in ons voordeel om te zetten.”