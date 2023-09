Wordt Genk het slachtoffer van de rekening? "Tijd om een statement te maken"

Club Brugge zit in moeilijk vaarwater. Het pakte tegen RSC Anderlecht opnieuw 'maar' een gelijkspel.

Club Brugge won slechts één van zijn laatste vijf wedstrijden, maar voor analist Peter Vandenbempt vormt dat niet meteen een groot probleem.

“Het team zit mee in de kopgroep en het heeft wel al enkele wedstrijden uitstekend gepresteerd: met goed voetbal, met veel kansen en veel doelpunten”, klinkt het bij Sporza.

Het is afwachten wanneer de puzzel helemaal in elkaar past. “In Brugge beschikken ze over de beste kern van het land. Eens op kruissnelheid zal Club weer de beste zijn, maar ze moeten wel alert blijven.”

Al is er wel een probleem en dat beseffen ze bij blauwzwart ook wel. “De overvloed aan talent en klasse voorin en op het middenveld staat in schril contrast met de dunne spoeling achterin. Al acht wedstrijden op een rij heeft Club Brugge de 0 niet kunnen houden. Zorgwekkend, omdat het niet altijd gecompenseerd wordt met doelpunten.”

De inhaalwedstrijd tegen KRC Genk is dan ook een goed moment om de rug te rechten. “Het wordt een moment waarop Club Brugge een statement moet maken om te laten zien dat je wellicht toch de beste bent.”