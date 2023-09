Ancelotti duidt zelf al verrassende opvolger bij Real Madrid aan: "Ik hou van hem"

Het is nog niet duidelijk of Carlo Ancelotti er volgend seizoen nog een jaartje Real Madrid gaat bijdoen. In de Spaanse pers wordt al druk gespeculeerd over zijn opvolging en die kwam op zijn persconferentie ook ter sprake.

De pers in Spanje schuift ex-Real Madrid-ster Xabi Alonso naar voor. Die doet het momenteel enorm goed bij Bayer Leverkusen. "Ik heb hem zelf als speler onder mijn hoede gehad", aldus de Italiaanse coach. "Hij doet het ontzettend goed en ik hoop dat hij ooit de trainer van Real Madrid wordt. Ik hou van hem, net als ik ook van Raúl hou." Raul wordt ter sprake gebracht omdat ook zijn naam al circuleerde. De voormalige wereldster is momenteel trainer van Real Madrid Castilla. Ancelotti zelf spuit echter nog mist over zijn toekomst. "Iedereen weet dat ik het hier naar mijn zin heb, maar dit op dit moment geen belangrijke zaak. We zullen in de toekomst in gesprek gaan. We hebben genoeg tijd."