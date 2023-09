Deila bijt terug na kritiek op zijn spelers: "Hij is elke week beter aan het worden"

De verdediging van Club Brugge zal de laatste dagen de kranten ook wel gelezen hebben: er is veel kritiek op die sector. Vooral Brandon Mechele en Jorne Spileers worden onder het vergrootglas gelegd. Maar Ronny Deila had daar wel wat over te zeggen.

Deila neemt Spileers zwaar in bescherming. De 18-jarige verdediger kreeg van de analisten het verwijt nog te veel fouten te maken. "Jorne was al heel het seizoen héél, héél goed", begon Deila. "Maar zoals elke 18-jarige gaat hij fouten maken. Hij is moedig, goed aan de bal en heeft snelheid. Hij is elke week beter aan het worden."

De Noor wil dan ook niet gezegd hebben dat Club fouten gemaakt heeft door geen extra verdediger aan te trekken. "Ik zie een groot potentieel in hem. Dat is ook waar Brugge voor moet staan: niet enkel winnen, maar ook talent ontwikkelen. Iedereen maakt fouten op het veld. Brandon maakt ook progressie. Hij speelt vooruit en doet betere dingen aan de bal. Hij speelt niet enkel meer breed of met de lange bal."

Deila vindt dat hij genoeg opties heeft. "Boyata pusht ook, hij traint elke dag goed en is uiteraard niet blij om op de bank te zitten. En Ordonez is er ook nog. Een jongen even oud als Jorne, maar ook met potentieel."