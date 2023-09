Filip Joos ziet belangrijke outsider voor top zes

Nu de seizoensstart voorbij is, heeft het klassement al wat vorm gekregen. Filip Joos doet meteen een vaststelling over een outsider.

Zo ziet Filip Joos in de podcast '90 minutes', dat STVV nog wel eens voor verrassingen kan zorgen. "Het is de enige ploeg die de top 6 zou kunnen bestormen."

Sam Kerkhofs gaf toe dat hij de goede start niet echt had verwacht van de Limburgers, maar daar verbeterde hij zich nu in. "Ik had ze voor het seizoen bij de degradatiekandidaten gerekend, maar dat moet ik terugnemen."

Ook Charleroi-speler Daan Heymans zet dit kracht bij en haalt de loftrompet boven. "Op Charleroi waren ze niet goed, maar de rest van de wedstrijden was ik zwaar onder de indruk. Verdediger Smets speelt fantastisch en ook Koita is geweldig."

STVV staat momenteel gedeeld op de vijfde plaats. Ze staan naast Cercle Brugge, Antwerp en KRC Genk. Het verschil met leider KAA Gent is zo ook maar vier punten. De ploegen rond de top zes staan heel dichtbij elkaar.