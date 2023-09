Vincent Kompany komt met heel opmerkelijk voorstel om algemeen voetbalprobleem op te lossen

Vincent Kompany staat momenteel gedeeld op de laatste plaats in de Premier League met zijn Burnley. Maar naast zijn positie in het klassement te verhogen, denkt de ex-Rode Duivel nog aan andere dingen.

Zo heeft Kompany genoeg van al de blessures die de plannen van coaches verpesten. Daarom kwam hij met een wel heel opvallend voorstel om dit zo goed mogelijk te voorkomen.

Zo wil hij dat spelers die in verschillende competities en daarna nog voor hun land moeten spelen, maar een maximum aantal wedstrijden mogen spelen. "Voor topspelers die in alle competities meedraaien, ook met hun nationale ploeg, zou er een limiet moeten staan op het aantal wedstrijden dat ze per seizoen mogen spelen", vertelde Kompany volgens Sporza.

"Hoeveel dat dan moet zijn? Dat weet ik niet. Misschien 60 of 65?. Een limiet zou de druk op de spelers wat verlichten. En het zou er ook voor zorgen dat er wat meer druk komt om tot een gezondere kalender te komen."