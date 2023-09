Anderlecht baalt enorm: "Ik denk niet dat ze daar bij hen blij mee waren"

Kos Karetsas speelde zich dit seizoen al een paar keer in de kijker bij Jong Genk. Toch gaat het goudhaantje niet beginnen zweven.

Op 1 september kroonde Karetsas zich de jongte doelpuntenmaker ooit in het Belgisch profvoetbal. Ondertussen zit hij na zes wedstrijden aan twee doelpunten en een assist. En wat voor doelpunten!

"We gaan daar thuis heel rustig mee om en op de club is dat hetzelfde verhaal. Binnen mijn bubbel wordt er niks opgeblazen. We blijven nuchter. Het is fijn om te zien dat de mensen positief zijn over mij, maar ik ga niet beginnen zweven", vertelde Karetsas aan Het Laatste Nieuws.

Hij speelde ook een tijd voor de jeugd van Anderlecht. Tot hij die verliet om naar Racing Genk te trekken. "Ik denk dat ze er niet zo blij mee waren, maar ze begrepen de keuze wel."