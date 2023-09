Deze twee Club-spelers zijn er niet bij tegen STVV, kiest Deila voor dezelfde aanval?

Vandaag maakte Club Brugge haar selectie bekend voor de thuiswedstrijd tegen STVV.

Zo is Antonio Nusa er nog steeds niet bij. De Noorse flankaanvaller sukkelt met een rugblessure en zal ook tegen STVV geen minuten maken. Ook Kyriani Sabbe, die tegen Racing Genk al vroeg uitviel met een blessure, is er niet bij.

Benieuwd of Ronny Deila voor dezelfde aanval kiest als tegen Racing Genk. Zowel Philip Zinckernagel als Thiago konden nog maar weinig indruk maken in hun eerste wedstrijden voor blauw-zwart. Krijgen Ferran Jutgla en Michal Skoras straks een kans in de basis?

Hoe dan ook moet Club Brugge na een povere 5/12 in de Jupiler Pro League thuis tegen STVV dringend opnieuw aanknopen met een overwinning. De laatste twee wedstrijden bleven de Bruggelingen steken op een 1-1 gelijkspel.