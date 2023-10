Onrust bij VAR: Liverpool doet een ongekend verzoek dat een precedent kan scheppen

Liverpool was erg ongelukkig met de videoscheidsrechters tijdens hun nederlaag bij Tottenham en gaf zondag een verklaring uit. En maandag gingen de Reds nog verder.

Liverpool verloor zaterdag bij Tottenham, maar Luis Diaz kreeg een afgekeurd doelpunt tegen. De instantie die verantwoordelijk is voor de scheidsrechterszaken in Engeland heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt, maar Liverpool FC is onvermurwbaar en gaf zondag een verklaring uit waarin stond dat het de beschikbare opties zou overwegen.

Sky Sports onthulde maandag dat Liverpool toegang wil tot de geluidsopnamen van de discussies tussen de centrale scheidsrechter en de VAR tijdens de controversiële beslissing.

Een dergelijk verzoek zou een zeer belangrijk precedent scheppen in het Engelse en zelfs Europese voetbal, dus het is twijfelachtig of het verzoek van Liverpool geaccepteerd zal worden.