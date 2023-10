Arthur Vermeeren klaar voor Donetsk: "Zo normaal mogelijk doen"

In de groepsfase van de Champions League zijn we aan de tweede speeldag toe. Royal Antwerp FC speelt op de Bosuil tegen Shakhtar Donetsk.

Royal Antwerp FC opende het avontuur in de groepsfase van de Champions League met een 5-0-nederlaag bij FC Barcelona. Woensdag is het in eigen huis haast meteen van moeten tegen Shakhtar Donetsk.

Het is opvallend dat de pas 18-jarige Arthur Vermeeren al zo belangrijk is voor de club. Maar alles went, ook al die aandacht in de Champions League.

“Goh, een beetje. Het is anders dan andere wedstrijden, dat wel. Je merkt dat er meer aandacht naar die match gaat dan anders, je wordt vaker aangesproken. Het is de Champions League, waar je als kleine jongen van droomt. Maar je moet zo normaal mogelijk doen. Als groep bereiden we ons rustig voor”, klonk het op de persconferentie.

Dat hij maar 18 jaar is verandert daar niks aan. “Ik denk dat in voetbal leeftijd soms iets te veel besproken wordt. Op het veld is iedereen hetzelfde. Of je nu 18 of 38 bent. Ik ben misschien jong, maar ik gedraag me niet anders dan de rest.”

Antwerp zit momenteel met één groot probleem: het scoort al 366 minuten niet meer. “De laatste wedstrijden was het inderdaad moeilijk. Maar tegen Shakhtar verwacht ik meer ruimte. Als groep hebben we ook samengezeten en besproken hoe we nog meer kansen kunnen creëren. En scoren hangt ook van vertrouwen af, dus we proberen elkaar vertrouwen te blijven geven.”