Ex-bondscoach Wilmots legt het grote probleem van één van de Rode Duivels uit: "Toen hij jong was, lieten we hem doen wat hij wilde"

Marc Wilmots was tussen 2012 en 2016 coach van de Rode Duivels en had de leiding over tal van spelers uit de gouden generatie. Sommigen hadden een geweldige carrière, anderen vielen terug.

Dat is het geval voor Michy Batshuayi. De aanvaller vierde maandag zijn dertigste verjaardag. Batshuayi's carrière, die bij Fenerbahçe in de spits speelt, is teleurstellend gezien zijn talent.

Op de set van La Tribune legde Marc Wilmots uit dat de spits nog steeds enkele disciplinaire problemen heeft, vooral wat betreft te laat komen op de training.

"Ja, er waren waarschijnlijk een paar disciplinaire problemen, maar ik denk dat dat nu met de tijd is opgelost. Misschien slaagt hij er niet in om een ​​heel seizoen goed te presteren. Hij was goed begonnen bij Dortmund, daarna raakte hij geblesseerd."

Bij Chelsea kon hij nooit doorbreken. "Hij wist nooit hoe hij de club kon vinden waar hij zich goed voelde. Er zijn veel elementen die we niet kennen. Waar we zeker van zijn, is dat hij een geweldige doelpuntenmaker is."

De voormalig bondscoach vertelde: "Hij kwam te laat. Het is geen probleem, maar er is een manier om het op te lossen. Voor mij was het heel simpel, ik heb hem één keer niet geselecteerd. In september komt hij drie of vier keer." keer te laat in tien dagen tijd. Ik selecteerde hem niet in oktober, maar ik selecteer hem wel in november. Ik zei gewoon tegen hem 'begrijp je het nu?' En dan zat hij telkens een kwartier te vroeg in de bus."

“Bij de club lieten we hem doen wat hij wilde toen hij jong was, hier bij de nationale ploeg was dat niet meer het geval (…) Het is een kwestie van respect voor anderen, richting de staf.”