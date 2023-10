Kompany breekt de ban: Bekende gezichten in de hoofdrol bij spektakelstuk

Kompany kon met Burnley zijn eerste Premier League-overwinning veilig stellen. Een paar bekende gezichten eisten de hoofdrol op.

Burnley speelde dinsdagavond tegen Luton Town, die net boven de degradatiezone staan in de Premier League. Voor Vincent Kompany was het na zes speeldagen nog steeds wachten op een eerste overwinning.

Burnley haalde 1 op 18 na een moeilijke seizoensstart. Tegen Luton Town konden er punten gepakt worden en dat wist ook Kompany. Op slag van rust scoorde Lyle Foster (ex-KVC Westerlo en Cercle Brugge) de 0-1.

In de 84e minuut dacht Elijah Adebayo dat hij een domper op de feestvreugde bracht. Hij scoorde de 1-1. Maar dat was buiten Jacob Bruun Larsen (ex-Anderlecht) gerekend. De 25-jarige Deen scoorde nog geen minuut later de 1-2, die de winning goal bleek te worden.

Hierdoor behaalde Kompany eindelijk een overwinning in de Premier League dit seizoen. Hij blijft nog wel in de degradatiezone met vier punten. Ook Luton Town en Everton hebben dat aantal, maar hun doelpuntensaldo is beter.