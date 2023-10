Marathon op komst? "Er waren mensen die dachten dat we met vingers in neus kampioen zouden worden ..."

Zulte Waregem degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League, maar hield heel wat van de sterkhouders aan boord. En dus zijn ze een van de favorieten om meteen opnieuw te stijgen. Helemaal van een leien dakje loopt het voorlopig nog niet.

Afgelopen weekend verloor Zulte Waregem in eigen huis van Club NXT, waardoor het nu de derde plaats moet delen met de jonge Bruggelingen. 13 op 21, dat is niet meteen het rapport waarop je hoopt bij het begin van je eerste seizoen op het tweede niveau.

Louis Bostyn is bovendien de doelman die al het meeste reddingen moest doen, dus het rapport verbloemt zelfs nog een beetje de werkelijkheid. Het zal nog een lang en slopend seizoen worden voor Essevee wil het de titel en de promotie naar de Jupiler Pro League pakken.

Elke week strijden

Enig voordeel: de kloof met leider Lommel is nog steeds amper twee punten, er is dus nog veel mogelijk. "Het wordt een marathon. Deze nederlaag zegt niets over waar we heen willen. We gaan er elke week voor moeten strijden", beseft ook Jelle Vossen.

Daarin bijgetreden door Nicolas Rommens: "Er waren mensen die dachten dat we met de vingers in de neus kampioen zouden worden, maar zo werkt het niet in deze reeks. Het niveau is hoger dan velen denken."