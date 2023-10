Na mindere competitiestart doet KRC Genk-sterkhouder Paintsil mooie belofte aan fans

KRC Genk kon afgelopen weekend opnieuw niet winnen. Ze gaven een 3-1 voorsprong uit handen in eigen huis tegen hekkensluiter KVC Westerlo.

"We zijn heel teleurgesteld, dat zie je ook aan onze gezichten", vertelde Joseph Paintsil na afloop. "We vechten om te winnen, maar voetbal gaat niet altijd om het winnen. Vorig seizoen deden we het goed, dat zag iedereen wel. Dit is natuurlijk een ander seizoen."

Toch deed de winger een mooie belofte richting het Genkse publiek met oog op de komende wedstrijden. "We blijven in onszelf geloven met de hoop en het geloof dat we in elkaar hebben. Ik kan jullie verzekeren dat we absoluut de dingen zullen omdraaien in de komende wedstrijden."

KRC Genk staat momenteel samen met Antwerp vijfde in de stand, ze hebben beide 14 punten. In het begin van het seizoen hadden de Limburgers het moeilijk met scoren, maar ze slikten ook weinig doelpunten. Nu scoren ze bij de vleet, maar kregen ze ook 7 tegendoelpunten in drie wedstrijden.