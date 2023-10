Italiaanse legende wijst met de vinger naar Lukaku: "Hij heeft ons twee keer verraden"

Romelu Lukaku sloot zich deze zomer niet aan bij Inter Milaan, maar bij AS Roma. De hereniging belooft een verhitte te worden. De Inter-fans kondigden eerder al aan dat ze acties op poten zijn aan het zetten.

Alles leek aan het begin van de zomer te wijzen op een definitieve terugkeer van Romelu Lukaku naar Inter Milaan. Maar de Rode Duivel heeft de Nerazzurri uiteindelijk laten zitten. Helemaal aan het einde van de zomerse transfermercato tekende Lukaku voor AS Roma, waar hij werd herenigd met José Mourinho, en sindsdien lijkt hij te zijn opgebloeid, met al 4 doelpunten.

Maar bij Inter gaat het niet goed. De fans hebben het Lukaku niet vergeven. Voor legende Marco Materazzi, die meer dan 300 wedstrijden voor Inter Milan speelde, zal het weerzien een koude kermis worden.

"Hoe zal hij worden ontvangen? Ik denk dat hij het weet: slecht. Het is normaal: hij heeft één keer verraad gepleegd, dat is hem vergeven en daarna heeft hij ons een tweede keer verraden", zei Materazzi aan de zijlijn van het Meet the Titans-evenement, georganiseerd door Prometeon. "Het was een schande voor iedereen."

De FIFA-wereldbekerwinnaar van 2006 denkt echter dat het niet uit de hand zal lopen: "De Inter-fans zijn volwassen genoeg om te weten dat dit niet verder moet gaan dan het stadium van provocatie. Ik zou graag willen weten wat zijn motieven waren, want die moet hij gehad hebben. Iedereen gaat zijn eigen weg."