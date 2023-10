Brugse doelman zag extra concurrent komen: "Zullen wel zien wie speelt als Mignolet zou uitvallen"

Club Brugge heeft met Simon Mignolet een topdoelman in huis. Maar er loopt nog veel meer talent rond in het Brugse Basecamp.

Bij de beloften van Club Brugge hebben ze met Nick Shinton misschien wel een doelman voor de toekomst gevonden. Ook tegen Zulte Waregem liet hij opnieuw van zich spreken met een paar goede reddingen.

Zowel Gano als Vossen hield hij zo van de gelijkmaker. "Ik doe gewoon mijn job, maar het is leuk dat je met een paar goede reddingen mee kan helpen een zege behalen", aldus Shinton.

"Het doet deugd. We zitten met een goede groep en we zijn goed bezig." Club NXT staat momenteel gedeeld derde in de competitie. "We kunnen nu competitief zijn en willen zoveel mogelijk winnen. Ontwikkeling koppelen aan resultaten, dat is het plan van NXT."

Jackers

Club Brugge haalde met Nordin Jackers wel een andere, iets ervarener doelman in huis als doublure voor Mignolet. Hij wordt gehuurd van OH Leuven. "Er is met mij afgesproken dat ik sowieso de matchen van NXT allemaal zou spelen. Dat is goed voor mijn ontwikkeling."

"Dus neen, de komst van Jackers is geen probleem voor mij. En als Mignolet ooit geblesseerd zou raken, dan zien we dan wel wie zijn plaats zal innemen", besluit Shinton.