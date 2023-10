Mignolet kan eindelijk nog eens de nul houden én Vanaken kan nog eens scoren: Club Brugge doet wat moet in ijskoud Noorwegen

Club Brugge reist met de volle buit terug naar België. De West-Vlamingen wonnen in het koude Noorwegen met het kleinste verschil. En vooral: Simon Mignolet kon eindelijk de nul nog eens houden.

En het moet gezegd: dat is ook de verdienste van Simon Mignolet. Het was maar liefst elf wedstrijden geleden dat blauw-zwart nog eens een wedstrijd eindigde zonder tegendoelpunt. De doelman van Club Brugge stond verschillende keren pal bij pogingen van de thuisploeg.

Ook die andere sterkhouder kwam opnieuw aan de vlakte. Hans Vanaken zorgde na twintig minuten voor het enige doelpunt van de partij. Ook voor de aanvoerder van Club Brugge deed het zichtbaar deugd.





Moeten we een minpuntje zoeken? Hier komt het: het lijkt wel alsof Club Brugge vergeten is hoe een wedstrijd moet afgemaakt worden. Ook op het veld van Bodo/Glimt was het bibberen - en niet alleen van de vrieskou - tot de laatste minuut.



Philip Zinckernagel werd na de rust dan weer vervangen met een blessure aan de linkerenkel. De trip naar Standard lijkt in gevaar te komen voor de aanvallende middenvelder. En laat de Deen - net als Ronny Deila - een verleden hebben in de Vurige Stede.

Aan de leiding



Club Brugge gaat zo met vier punten uit twee wedstrijden aan de leiding in de groep. Lugano FC - dat vandaag won van Besiktas JK - telt evenveel punten. Het komende tweeluik met de Zwitsers worden dus van héél groot belang voor de blauw-zwarte lente.