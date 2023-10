Mourinho is in de wolken met Lukaku en geeft hem ultiem compliment

"The streak is alive!" Romelu Lukaku blijft maar scoren in de Europa League. Tegen Servette Genève al in zijn 13de opeenvolgende match. José Mourinho wrijft zich in de handen met zijn zomeraanwinst.

Mourinho deed er alles aan om Lukaku in Rome te krijgen en wordt daar nu voor beloond. Zijn spits scoorde al zijn vijfde goal in zeven wedstrijden voor Roma. "Lukaku is een leider", had Mourinho achteraf niets dan lof voor Lukaku. "Emotioneel wil hij altijd iets bijbrengen. Zijn mentale kracht is vergelijkbaar met zijn fysieke: Lukaku heeft ervaring en de drang om steeds te winnen. We zijn blij om hem bij ons te hebben. Hij had wat geluk bij het doelpunt, maar kende pech bij een andere kans." Ook Domenico Tedesco zal blij zijn dat zijn topspits met vertrouwen afzakt naar de Rode Duivels. Ook daar blijft hij immers maar scoren. Volgende week krijgt hij weer kansen om zijn intussen ongelooflijk aantal internationale goals (75) nog wat op te krikken.