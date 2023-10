Jude Bellingham is God bij Real Madrid dankzij opmerkelijke statistieken

Real Madrid betaalde ruim 100 miljoen euro voor Jude Bellingham aan Borussia Dortmund. Een enorm bedrag voor een 19-jarige middenvelder, maar de Spanjaarden hebben deze transfer zich nog niet beklaagd want zijn statistieken zijn fenomenaal.

Zaterdag scoorde hij tweemaal tegen Osasuna en dit brengt zijn totaal op 8 doelpunten op 8 wedstrijden in La Liga. Tel daarbij nog 2 doelpunten uit 2 wedstrijden in de Champions League en je merkt dat zijn cijfers indrukwekkend zijn.

Hij is meer dan alleen maar één van de beste middenvelders in de wereld. Dankzij zijn prima afwerking is hij soms meer een echte aanvaller dan louter een middenvelder. Dat bewijst hij me dit doelpunt van zaterdagmiddag.

Jude Bellingham is simply the best midfielder itw. And if you want to call him a 9, then he’s the best 9 itw as well.



Works for me either way

pic.twitter.com/Uqbc9q40mu